Ronaldo, Messi, Yamal – „Wollen auch so spielen!“

Das Fußballfieber grassiert eben. „Und wieder ein volles Tivoli Stadion erleben zu können, ist ein Wahnsinn. Daran sieht man, wie groß die Leidenschaft der Tiroler dafür ist und wie ganz Tirol danach lechzt, dass wir im Fußball wieder richtig erfolgreich sind, gute Stadien haben – vor allem ein neues Stadion für die WSG Wattens wäre wichtig – und eine zweite Mannschaft wieder ganz oben mitmischt. Das könnte der FC Wacker Innsbruck sein, aber sie müssen sich in der heurigen Saison erstmal beweisen“, sagt Schiener und ergänzt: „Fußball Tirol lebt jedenfalls – jetzt müssen wir das nur noch richtig bedienen.“