Qualität vorbildlich: Top-Werte für Tirols Seen

Das beweist der dritte von fünf Untersuchungsdurchgängen in diesem Jahr, der vom 14. bis 18. Juli durchgeführt wurde. Und wegen des wechselhaften Wetters ist er wohl der spannendste. Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: Die Wasserqualität der Tiroler Seen ist nach wie vor einwandfrei, teilt das Land Tirol offiziell mit. Besonders die „ausgezeichneten Messergebnisse“ beim Badesee Kirchberg, Achensee und Piburger See stehen „beispielhaft für die Wasserqualität der heimischen Badegewässer“.