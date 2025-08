Sommer hat nun doch Mitleid: bis 32 Grad in Tirol

Schon 29 Grad am Dienstag

Den ersten Schritt zurück Richtung Sommer macht das Wetter in Tirol heute, Montag. „Am Vormittag gibt es zwar immer wieder Schauer, in der zweiten Tageshälfte wird es aber viel freundlicher mit Höchstwerten bis 25 Grad“, prognostiziert Meteorologe Sebastian Koblinger vom Wetterdienst UBIMET. Der Dienstag startet mit Restwolken, die dann aber der Sonne Platz machen – Schauerneigung inklusive. Erfreulich: Bis zu 29 Grad sind möglich.