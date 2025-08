Steirischer Hoteldirektor im Gummienten-Fieber

Von diesem Tick ist auch Hannes Wagner befallen. Was mit dem Verschenken von Quietschenten an seine Mitarbeiter begonnen hat, ist mittlerweile zum eigenen Hobby ausgeufert. „Ich gebe 1100 Gummienten bei mir ein Zuhause. Das sind die Kronjuwelen in meinem Thermenhotel Vier Jahreszeiten in Loipersdorf“, strahlt der Donald-Duck-Fan, der spontan seiner Lieblingsente auf den Schnabel küsst.