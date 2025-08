Nach Sacher-Aus: Café Herzog sperrt in Graz auf

Als Mirsad Krasniqi erfuhr, dass das Sacher in der Grazer Herrengasse zusperrt, beschloss der ehemalige Mitarbeiter, seine Vision von einem eigenen Kaffeehaus umzusetzen. „Man hat sofort das Potenzial gesehen“, erzählt Krasniqi. Seiner Meinung nach fehlte in Graz die österreichische Kaffeehauskultur, die beispielsweise in Wien stark vertreten ist. Gemeinsam mit Bujar Shabani und dem Gastronom Patrick Wallner beschloss er, den Standort zu übernehmen und das Café Herzog ins Leben zu rufen.

Der Name des Cafés ist inspiriert vom gegenüberliegenden Herzoghof, auch bekannt als Gemaltes Haus. Wenn Touristen Fotos davon machen, stehen sie oft auf der Terrasse des Lokals. Auch in der Speisekarte wird der Name des Kaffeehauses aufgegriffen.