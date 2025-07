Marmelade-König kocht die eigenen Marillen ein

„Wenn es um unsere Marillen geht, machen wir keine halben Sachen. Da sind wir mit Herz und Eifer dabei“, so Stefan Schauer, Geschäftsführer von Stauds, beim Lokalaugenschein im Venusgarten in Willendorf (Bezirk Krems), während er schmunzelnd von der Leiter heruntersteigt. Dass er in seinen eigenen Gärten in der Wachau die süßen Goldstücke selbst mit aller Sorgfalt erntet, lässt sich der 56-Jährige auch in diesem Sommer nicht nehmen. Zumal heuer eine Rekordernte ansteht.