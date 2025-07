Vater-Sohn-Duo nach Streit um Scooter festgenommen

Kurz vor 21 Uhr am Freitag waren in der Landesleitzentrale Steiermark mehrere Anrufe eingegangen, wonach ein Mann am Minoritenplatz in Bruck mehrere Passanten attackieren würde. Zwischen den Beteiligten hatte es verbale Auseinandersetzungen gegeben, dabei dürfte es um E-Scooter gegangen sein, die von Jugendlichen am Gehsteig abgestellt worden waren.