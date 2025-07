„Krone“ sorgt in Kitzbühel für reichlich Emotionen

VIP-Tickets bei Aktion am Center Court verlost

Auch am Center Court sorgte die „Krone“ für Aufsehen. Von Dienstag bis Freitag schoss Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, drei nummerierte Tennisbälle in das Publikum. Unmittelbar im Anschluss daran wurde der Hauptpreis gezogen: 1x2 VIP-Tickets für den darauffolgenden Tag. Das sorgte ebenfalls für viele funkelnde Augen!