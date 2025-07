Ein neuer „Gutshof“ für Schüler der LLA in Imst

Eine zentrale Rolle in der Ausbildung der Schülerinnen und Schüler spielt der sogenannte „Gutshof“, der rund drei Kilometer von der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA) Imst entfernt liegt. Dort eignen sich die Jugendlichen nämlich Kenntnisse und Fähigkeiten in der Vieh-, Feld- und Ackerwirtschaft an. Der Hof, der 1952 in Betrieb genommen wurde und auch als „Schweinestall“ bezeichnet wird, dient seit dem Jahr 2000 auch zur Aufarbeitung und Lagerung von pflanzlichem Zuchtmaterial.