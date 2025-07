13-Jährige schwimmt zu olympischem Bronze!

Dass ihr ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer die Medaille um den Hals hängte, war für beide ein ganz besonderer Moment, für den dreifachen Olympia-Teilnehmer im Rudern die erste Medal Ceremony seiner Amtszeit. „Und dann mit einer österreichischen Athletin am Stockerl, das war ganz speziell.“ An seiner Seite: Dinko Jukic, ehemaliger Weltklasse-Schwimmer und Bruder von Olympiamedaillen-Gewinnerin Mirna Jukic-Berger, der in Nordmazedonien den kroatischen Schwimm-Nachwuchs betreut.