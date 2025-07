Sport, Stars und Sonnenschein für tausend Ladies

Ausflugsziel für Familien und Vereine

Glücklich, wer früh genug vor Ort ist und dafür möglicherweise sogar ein bisschen Wartezeit in Kauf genommen hat. Umso relaxter genießt es sich anschließend auf dem Turniergelände. Die Schwestern Renate und Sabine mit ihrer Mama Helga haben es sich in Lounge-Sesseln gemütlich gemacht und genießen einen Drink, bevor sie sich zum Match aufmachen. „Wir kommen immer wieder gerne“, schwärmt Renate, „die Atmosphäre ist einfach super, es ist so toll organisiert“. Ein kleiner Familienausflug bietet sich also an, zumal sich die Kitzbühelerinnen eine lange Anreise gespart haben.