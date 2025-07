Betriebsansiedlungen bringen Jobs ins weite Land

165 Jobs in sechs Monaten

Heuer konnten bereits 35 Betriebsansiedlungen oder -erweiterungen über die Bühne gebracht werden, was immerhin 165 neue Jobs brachte. So entstand in Stockerau das erste Gips-zu-Gips-Recyclingwerk Österreichs und im neuen Pharmapark Orth finden Unternehmen aus dem Life-Science-Sektor beste Bedingungen vor.