Polizisten von Pkw erfasst und schwer verletzt

Die Beamten hatten kurz vor Mitternacht einen Mann zu einer Lenkerkontrolle am rechten Fahrbahnrand der B17 angehalten. Dazu hatten sich die beiden Männer zur Fahrertür begeben. Genau in diesem Moment fuhr die 31-jährige Lenkerin an dieser Stelle vorbei. Sie dürfte die Uniformierten übersehen haben, obwohl diese Warnwesten und weiße Tellerkappen getragen hatten.