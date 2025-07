Arbeiter auf Hubameise kollidiert mit Gabelstapler

Zu dem Unfall kam es gegen 7.45 Uhr in einer Firma in Fiecht. Der 41-Jährige fuhr mit einem Gabelstapler, der mit mehreren Kartons und Paletten beladen war. „Zeitgleich lenkte der 52-Jährige eine Hubameise, auf der er stand, rückwärts in Richtung des Staplerfahrers“, heißt es von der Polizei.