Unfälle, Pannen: Großer Stau auf der A9 vor Graz

Zuerst eine Panne im Plabutschtunnel, dann eine im Gratkorntunnel, eine dritte schließlich vor dem Gratkorntunnel – und dann auch noch ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos, die eine Sperre des Gleinalmtunnels zur Folge hatte. Auf der A9 nördlich von Graz ist am Freitagnachmittag einiges los. Und das an einem starken Reisetag: Viele zieht es in Richtung Süden.