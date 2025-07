Brand in Seniorenheim forderte einen Verletzten

Bewohner lag bereits am Boden

Um sofort mit der Suche nach Vermissten beginnen zu können, rüsteten sich die Kameraden schon bei der Anfahrt mit Atemschutzgeräten aus. Wie wichtig das war, sollte sich wenig später zeigen. Der Bewohner, in dessen Zimmer der Brand entstanden ist, lag nämlich bereits am Boden und konnte sich in dem völlig verrauchten Raum nicht mehr selbst in Sicherheit bringen. Er wurde zunächst ins Stiegenhaus und dann mit einem Tragetuch ins Freie gebracht.