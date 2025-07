Tour zum Ursprung der Isel mit wahren Experten

Das Jahr 2025 soll vor allem eines sein: das „Jahr der Isel“. Unter dieser Initiative haben der Tourismusverband Osttirol (TVBO) und das Land Tirol eine besondere Aktion für den Gletscherfluss gestartet. Um die Bedeutung als Lebensader der Region hervorzuheben, wird vor allem der vom TVBO ins Leben gerufene Iseltrail in den Mittelpunkt gerückt. Dieser führt über mehrere Etappen von der Mündung in die Drau in Lienz bis zum Ursprung am Umbalkees in Prägraten am Großvenediger.