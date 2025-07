Seit über 30 Jahren Naturschutz auf Privatgrund

Viel Geld für Projekte und Erfolgsmodell Zertifikate

Damit die Partnerschaft zwischen NPHT und Grundbesitzern fruchtete, waren Investitionen in die traditionelle Kulturlandschaft notwendig. Seit 2015 wurden über 3 Mio. Euro investiert. Rund 2,2 Mio. flossen in Maßnahmen zur nationalparkgerechten Almwirtschaft, der Rest in den Erhalt des traditionellen Landschaftsbildes. Mit dieser Förderung wurden Natursteinmauern, traditionelle Dachverschindelungen oder Holzzäune gebaut.