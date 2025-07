Fix: 99ers verpflichten ehemaligen Oilers-Spieler

Er traf in der NHL

Unter anderem bestritt Currie 21 NHL-Spiele (zwei Tore) für die Edmonton Oilers und eines für die Pittsburgh Penguins, zuletzt stand er mit den Kölner Haien in der Finalserie der deutschen DEL, wo das Team den Eisbären Berlin unterlag. Die Erwartungen an den Neuzugang sind jedenfalls groß. Pinter: „Stürmer. Center. Rechtsschütze. Viel Besseres als Josh Currie wird für Österreich nicht zu bekommen sein.“