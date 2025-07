Ärger über Computerstimme und lange Wartezeiten

Bei der Bank Austria bedauert man die langen Wartezeiten. „Grundsätzlich sollte das schon schneller gehen, so etwas stellt eine Ausnahme dar“, erklärt Pressesprecher Matthias Raftl. Fragen können auch direkt über die Webseite schriftlich gestellt werden. Und: „Der Kunde kann sich auch an direkt an unsere Ombudsstelle unter der Nummer 050505-55500 wenden“, so Raftl.