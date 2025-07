Besondere Musik-Schätze in weststeirischem Keller

Außerdem besitzt der Weststeirer auch jede Platte von singenden, ehemaligen österreichischen Sportlern. „Hans Krankl, Harry Gamauf, Hansi Orsolics, Adi Pinter oder Herbert Prohaska und Alfred Matt – ich hab sie alle.“ Viele seiner Platten sind von den Interpreten handsigniert. Da Kogler sehr heimatverbunden ist, hat er auch die gesamte Musikbandbreite von Stainzer Musikgruppen zusammengetragen, darunter das kultige „Höllerhansl-Trio“.

Auch als DJ erfolgreich

Doch nicht nur das Sammeln von Schallplatten und Co. ist Koglers Leidenschaft. „Ich hab mir auch das Auflegen als DJ selbst beigebracht.“ Jahrelang zog er durch Österreich, begeisterte dabei Festbesucher und füllte sogar den Stainzer Hauptplatz mit über 1000 Besuchern. Immer wieder empfängt Kogler Musik- und Nostalgiefans in seinem Keller, oft genießt er aber auch ganz allein eine seiner Platten und schwelgt in Erinnerungen. „Meine Sammlung wird irgendwann meine Tochter erben. Bis dahin wird mein Archiv weiterwachsen. Wenn jemand alte Schallplatten entsorgen will, kann er sich gern bei mir melden. Ich finde immer wieder Vinyl-Schätze.“

Philipp Braunegger, „Steirerkrone“