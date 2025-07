Karwendelbahn wird jetzt auf Vordermann gebracht

Auch Autofahrer betroffen

Betroffen sind dieses Mal auch Autofahrer. Da auch an mehreren Eisenbahnkreuzungen gewerkelt wird, gibt es etwa in Innsbruck beim Speckweg, in der Karl-Innerebner-Straße und dem St.-Georgs-Weg Umleitungen. Einschränkungen gibt es zudem in Reith bei Seefeld, in Seefeld sowie in Scharnitz.