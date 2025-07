Bio-Brot und Weckerl im Landhaus verkostet

„Was vor 20 Jahren als Idee begann, ist heute eine echte Erfolgsgeschichte. Mittlerweile ist das Riz-Up der Kompass am Weg in die Selbstständigkeit“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Besuch der Bio-Bäcker im Landhaus in St. Pölten. Dabei sei die Idee stets der Rohdiamant, den es mit vielen Aha-Momenten herauszuarbeiten gilt. An sechs Standorten werden Gründer in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer von Experten beraten und begleitet.