Drogen-Lenker ohne Schein steuerte Gefahrengut-Lkw

Am Freitag kontrollierten Verkehrspolizisten in Graz einen mit Säuren und Laugen beladenen Lkw. Der Lenker gab zunächst an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Wie sich herausstellen sollte, war ihm dieser wegen Drogenkonsums bereits weggenommen worden. Doch auch bei dieser Kontrolle war der Slowene „high“.