So schnitten die steirischen Maturanten heuer ab

Mit einem Anteil von 7,2 Prozent „Sehr gut“ liegt die Steiermark in Deutsch nahe am österreichweiten Durchschnitt, was auf eine durchgehend solide Sprachkompetenz hindeutet. Nicht minder erfreulich ist, dass stolze 31,5 Prozent ein „Gut“ bekamen.

In Englisch gelten die jungen Steirer durchaus als sprachlich versiert und international anschlussfähig. Mit 6,6 Prozent „Sehr gut“ und einem breiten Mittelfeld an guten und befriedigenden Noten bewegt sich unser Bundesland genau im nationalen Schnitt.

Im Angstfach Mathematik gab es mit gleich 13,3 Prozent „Sehr gut“ und 27,7 Prozent „Gut“ bundesweit überdurchschnittlich gute Resultate.