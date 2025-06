Auto kam ins Schleudern und prallte gegen Motorrad

Kurz nach 18 Uhr war am Donnerstag ein 56-jähriger Oberösterreicher auf der Triebener Straße aus St. Johann am Tauern kommend in Richtung Möderbrugg unterwegs. Laut Polizei geriet der Mann wegen der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommendes Motorrad.