Kater biss sich vor Schmerz die eigene Pfote ab

Eine Not-OP konnte sein Leben retten, sein Zustand ist aber weiter sehr schlecht. „Auch hier wurde die seit 20 Jahren gesetzlich verpflichtende Kastration nicht durchgeführt. So ein unermessliches Katzen-Leid wäre zu verhindern“, so Tierheim-Chefin Andrea Specht, die für die teure OP um Spenden bitten muss und auf ein Umdenken bei den Bürgermeistern hofft: „Solange es Ortchefs gibt, die sich an Kastration-Aktionen nicht beteiligen und ganz offen antworten, das würden eh die Jäger erledigen, wird das Elend weitergehen. Das ist nicht nur empathielos, sondern auch ein klarer Gesetzesbruch“, so Specht.