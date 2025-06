Unfall nach Wendemanöver: Klein-Lkw krachte in Pkw

Fahrzeuge schwer beschädigt

Dadurch wurde der Klein-Lkw gegen die Leitschiene und der Pkw nach rechts weggeschleudert, wo er entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Der 38-Jährige und dessen 41-jähriger Beifahrer, ebenfalls Türke, erlitten erhebliche Verletzungen und mussten mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Zams gebracht werden. „Die 27-Jährige und deren 22-jähriger Beifahrer, ebenfalls Deutscher, blieben unverletzt“, so die Exekutive. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.