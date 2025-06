Fiedler und Brenner ziehen für FPÖ in Landtag ein

Fiedler absolvierte die MilAk in Wiener Neustadt und begann seine Politkarriere bei der FPÖ in Neunkirchen. Er war bei der Garde und beim Jagdkommando und sammelte in verschiedensten Zeiträumen wertvolle Erfahrungen in Bosnien, Kosovo, Syrien oder in Afghanistan. Der Generalstabsoffizier schloss 2018 sein PhD-Studium „Interdisciplinary Legal Studies“ ab und brachte auch ein Buch zum Thema „Ausbildungsunterstützung fremder Streitkräfte“ heraus.