Biker schwer gestürzt: Sanitäter als Ersthelfer

Fataler Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in der Tiroler Wildschönau: Ein 62-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Hilfe war rasch zur Stelle, denn die Besatzung eines Rettungswagens kam zufällig am Unfallort vorbei.