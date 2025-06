Der Pleitegeier sucht weiter fleißig nach Opfern

Weniger Großinsolvenzen

Die geschätzten Passiva sind mit 281 Millionen Euro um 45,4 Prozent gesunken. Der deutliche Rückgang ist laut Dostal vor allem auf mehrere Großinsolvenzen im Vorjahr zurückzuführen. Die heurige Liste führt mit Abstand Palmers mit Sitz in Wiener Neudorf an (60 Millionen Euro Passiva), gefolgt von Kostad Steuerungsbau (18,5 Millionen Euro; Ebreichsdorf) und Silver Living (10 Millionen Euro; Mödling). Mit einer Trendumkehr rechnet Dostal in den kommenden Monaten nicht. „Die eher schwache Wirtschaftsleistung lässt keine wesentliche Entspannung der Insolvenzentwicklung in naher Zukunft erwarten.“