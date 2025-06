123 „Dorfhelden“ standen jetzt vor dem Vorhang

Sie engagieren sich aktiv, helfen in Senioren- oder Jugendgruppen, Theatervereinen, der Pfarre, Heimatmuseen oder machen den Ort schöner und liebenswerter. Nun wurden 123 „Dorfhelden“ im Rahme des Forums „Dorf & Stadt“ in Ollersdorf bei Angern an der March für ihren Einsatz geehrt.