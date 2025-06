Gastro-Größe zaubert spezielles Menü für Semmering

Inspiration aus Kochbüchern des Fin de Siécles

Denn bei dem Gala-Dinner, das bei dem Stück „Juwelenraub im Grandhotel“ ab 29. Juni im Rahmen des Kultursommers am Semmering an 21 Abenden Teil der Vorstellung ist, wird Steinbrecher eine exquisite Menüfolge anno 1925 im historischen Speisesaal des Panhans servieren. „Wir haben uns dabei bewusst aus alten Kochbüchern des Fin de Siécles inspirieren lassen“, so der Gastronom über die Speisenzusammensetzung.