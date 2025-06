Wo es herrlich kühl und traumhaft schön ist

Wo es am wärmsten und am schönsten ist

Abkühlung ist ja schön und gut, aber viele mögen es dann doch etwas wärmer. Da empfiehlt sich der Walchsee im Kaiserwinkl, der als einer der wärmsten Naturbadeseen in Tirol gilt. Ebenfalls im Unterland befindet sich der offiziell schönste Naturbadesee Tirols: Der Badesee Going kann mit einem weißen Sandstrand aufwarten. Ein bildhübsches Naturjuwel ist auch der Tristacher See bei Lienz, der mitten im Wald liegt. Er besticht mit einem Sprungturm und angenehmen Temperaturen.