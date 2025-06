Bald fällt der Startschuss für den Innsbruckathlon

Nur noch wenige Tage, dann heißt es wieder: beat the city! Am 27. und 28. Juni verwandelt sich Innsbruck erneut in eine spektakuläre Laufarena, wenn die Hindernislaufserie in die Tiroler Landeshauptstadt zurückkehrt. Nach Linz und Graz ist der Innsbruckathlon der dritte Stopp der beliebten Eventreihe.