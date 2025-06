„Feuerwehr-Staffel“ von Vater an Sohn übergeben

Das Kommandanten-Gen und die Leidenschaft für die Feuerwehr liegen offensichtlich in der Familie Reiter. Nach rund 20 Jahren an der Spitze der Melker Florianis gab Thomas Reiter seine Kommandofunktion ab. Eine Entscheidung, die er bereits zu Beginn des Jahres getroffen hat. „Ich will die Funktion in jüngere Hände übergeben“, sagte er damals.