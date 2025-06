Wie man mit Erdbeeren die große Liebe findet

Reges Treiben herrscht derzeit auf den Feldern von Markus Wurzer. In Bodensdorf nahe Wieselburg im Bezirk Scheibbs wird fleißig gepflückt, dann genossen oder eingekocht. Doch Wurzer will nicht nur die Erdbeere ins Marmeladeglas, sondern auch Singles zueinander bringen. Deshalb hat er sich dazu entschlossen, ein „Single-Erbeerpflücken“ zu organisieren. Am Samstag, 21. Juni, geht dieser Event in Bodendorf über die Bühne, und zwar bereits zum zweiten Mal.