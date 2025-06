Nächtliche Stürze: Betrunkene landeten im Spital

Zwei recht ähnliche Vorfälle haben in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck für Rettungseinsätze gesorgt. In der Anton-Eder-Straße stürzte ein 59-Jähriger mit seinem Fahrrad, am Mitterweg krachte ein 22-Jähriger mit einem E-Scooter in ein Verkehrszeichen. Beide waren betrunken, beide wurden verletzt.