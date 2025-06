Paar krachte mit dem Motorrad gegen Bus

Mittwoch gegen 12 Uhr lenkte der 62-Jährige ein Motorrad auf der Unterinntalstraße in Jenbach in Richtung Westen. Am Sozius befand sich eine 63-Jährige. Zur selben Zeit lenkte ein 40-Jähriger einen Omnibus auf derselben Straße in die entgegengesetzte Richtung.