Der Countdown zum Innsbruckathlon läuft

Jetzt dauert es nicht mehr lange: Am 28. Juni verwandelt sich die Landeshauptstadt erneut in eine sportliche Abenteuerzone: Beim sechsten Innsbruckathlon erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei spektakuläre Strecken (fünf oder zehn Kilometer) mit insgesamt über 20 Hindernissen – von Gatschcontainern über Kletterwände bis zum legendären Anstieg am Bergisel. Gestartet wird beim Landestheater. Dort steigt nach dem Zieleinlauf auch die After-Run-Party, die man nicht verpassen sollte.