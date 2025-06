Ruf nach Sicherheit in Innsbruck von links

Gäbe bereits Konzepte

Es gäbe gut funktionierende Konzepte in anderen Städten, die bisher alle von der letzten und der aktuellen Stadtregierung abgelehnt wurden, weil sie weder Ressourcen zur Verfügung stellen, noch Geld in die Hand nehmen wolle. „Es stellt sich die Frage, wann die Stadtregierung die Schubladen wieder aufmacht, in denen die Vorschläge seit Jahren landen“, erklärt Kofler. Bereits im Februar 2024 hat die Fraktion einen dringenden Antrag in den Gemeinderat eingebracht, in dem gefordert wird, ein zeitgemäßes Sicherheits- und Sauberkeitskonzept für das Innsbrucker Nachtleben nach Schweizer Vorbild zu prüfen und dem Gemeinderat ein entsprechend auf die Stadt Innsbruck angepasstes Umsetzungspaket zur Beschlussfassung vorzulegen.