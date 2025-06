SOS-Kinderdorf in Osttirol feiert 70. Geburtstag

Mobile Familienarbeit hilft mit, großes Fest

Dass der Bedarf an Betreuung in den vergangenen Jahren gestiegen ist, zeigt nicht nur die Zahl der Mitarbeiter in Nußdorf-Debant. Von zwölf vor rund 30 Jahren liegt man nun bei knapp 90. Das spürt auch Egon Wibmer, Leiter der Mobilen Familienarbeit in Osttirol: „Seit 2005 helfen wir belasteten Familien, Krisen zu bewältigen. Der Bedarf wurde zuletzt größer.“