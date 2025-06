Was man schon immer über Neunkirchen wissen sollte

Die spannende Tour beginnt am Hauptplatz vor dem Rathaus. 1945 stand es – so wie auch die Steinfeldvolksschule und das NSDAP-Parteigebäude in der Triesterstraße in Brand. Dieser wurde von den Nazis selbst gelegt, denn es befanden sich sämtliche Mitgliedsakte der NSDAP in diesen Räumlichkeiten. „Und als die Russen kamen, sollte niemand wissen, wer hier Mitglied war“, erklärt Wallner.