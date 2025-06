Friedensglocke „tourt“ durch Niederösterreich

Eine ganz besondere Geschichte prägt die Glocke: Sie ist aus Militärschrott gefertigt und soll als Zeichen für Frieden und Versöhnung an Weihnachten in Jerusalem läuten. Ein Pferdetreck mit sechs Kutschen und 20 Pferden transportiert die Glocke durch elf Länder. Auch in Niederösterreich sind Stopps geplant. Neben Jeitendorf, Langenlois und Stetteldorf wird die Glocke auch Wien besuchen.