Trainer weg! Hartberg muss plötzlich reagieren

„Ich kann es gar nicht erwarten loszulegen“, so Sekerlioglu, „ich freue mich riesig über das Vertrauen und die Chance beim SKN St. Pölten. Es ist ein spannender Zeitpunkt, bei diesem Neustart dabei zu sein. Ich bin voll motiviert, gemeinsam einen nachhaltigen, langfristigen Weg zu gehen“, so der Wiener, der beim Viertplatzierten der Zweiten Liga durchstarten will. Hartberg muss sich indes um einen neuen Co-Trainer bemühen.