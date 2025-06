Traktor überschlagen: Steirer schwer verletzt

Zu einem schweren Traktorunfall kam es Samstagnachmittag in Voitsberg. Aus bislang unklarer Ursache hatte sich der Traktor mehrfach überschlagen, der Lenker war regungslos im Wrack eingeklemmt. Der schwer verletzte 54-Jährige wurde noch an der Unfallstelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt.