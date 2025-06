Gemeinsame Initiative für heimische Medienwelt

„Krone“: Was genau darf man hinter dem Slogan „Made In Austria – Made For Austria“ verstehen und was ist die Kernbotschaft dahinter?

Roland Weißmann: Medienvielfalt und Qualität aus und für Österreich sind unverzichtbar für unsere Demokratie. Mit dieser Kampagne wollen wir den Wert österreichischer Medien unterstreichen.

Mario Frühauf: Wir richten uns nicht nur an Leser, Seher und Hörer, sondern vor allem auch an werbetreibende Unternehmen. Denn wo diese ihre Werbebudgets ausgeben, ist nicht egal. Mit Werbebuchungen bei österreichischen Medien stärken sie die Gesamtwirtschaft und die Meinungsvielfalt in Österreich.