Die Pfingst-Highlights im linearen Fernsehen

Die ganz großen Würfe trauen sich die linearen TV-Sender an diesem verlängerten Wochenende aber nicht zu. Man setzt auf Kultfilme von früher, das Nations-League-Finale in München (heute, ORF 1, 20.15 Uhr) und auf ein paar Free-TV-Premieren aus Hollywood. So darf man sich auf Sat.1 zum Hauptprogramm gleich zweimal auf fernsehfrisches Filmmaterial freuen. Heute reisen weibliche Schauspielgranden für „Book Club 2“ nach Italien, um dort allerlei Abenteuer zu erleben, morgen Abend kann man sich in der 2023 veröffentlichten Neuauflage von „Arielle, die Meerjungfrau“ in eine Unterwasser-Märchenwelt ziehen lassen. Am heutigen Pfingstsonntag lohnt sich auch eine Reise in die unberührte Natur des wilden Westens. „Old Shurehand“ bringt um 17 Uhr auf 3sat kultiges Karl-May-Flair zurück ins Wohnzimmer, Nachteulen können sich um 23.35 Uhr auf ARD Kevin Costners mehr als dreistündiges Epos „Der mit dem Wolf tanzt“ zu Gemüte führen.