Caritas-Sozialberatungen in Osttirol gestiegen

Ein Mann verliert wegen einer Krankheit seinen Arbeitsplatz, der fehlende Lohn verschlechtert die finanzielle Situation von Monat zu Monat. Um Menschen in dieser oder ähnlichen Notlagen zu unterstützen, springt die Caritas ein. So auch in Osttirol, wo das Team um Bereichsleiterin Gertraud Holzer im Vorjahr mehr als 1030 Sozialberatungen durchführte: „Wir klären den Unterstützungsbedarf und helfen bei finanziellen Engpässen, Notsituationen oder psychosozialen Belastungen.“ Im Schnitt kommen Personen zweimal, um sich beraten zu lassen – in Lienz somit rund 500.