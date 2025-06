Graz: Motorradfahrer prallt gegen Straßenbahn

Gegen 18 Uhr kam es am Mittwoch an der Kreuzung Plüddemanngasse/Krenngasse im Grazer Bezirk St. Leonhard zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz fuhr mit seinem Motorrad entlang der Plüddemanngasse in Richtung Südosten. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Biker im genannten Kreuzungsbereich frontal mit einer, aus der Krenngasse kommenden, Straßenbahn.